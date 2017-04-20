Нападавший на жительниц Ижевска мужчина предстанет перед судом

Эксперты выяснили, что злоумышленник нуждается в принудительном лечении.

Ижевск. Удмуртия. Напавший на четырех жительниц Ижевска мужчина предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртской Республики, эксперты выяснили, что злоумышленник нуждается в принудительном лечении.

«Мужчина признан неспособным осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, ему рекомендовано применение принудительных мер медицинского характера», - отмечается в сообщении надзорного органа.

При этом с 25 июля по 27 сентября 2016 года злоумышленник надругался над четырьмя женщинами. Он встречал их на улице, следил за ними, потом заходил за жертвами в подъезд, где и нападал.

Задержать мужчину удалось после того, как он напал на несовершеннолетнюю ижевчанку.