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      Нападавший на жительниц Ижевска мужчина предстанет перед судом

      18:08, 20 апреля, 2017
      18:08, 20 апреля, 2017
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      #секс\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
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      Эксперты выяснили, что злоумышленник нуждается в принудительном лечении.

      Ижевск. Удмуртия. Напавший на четырех жительниц Ижевска мужчина предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртской Республики, эксперты выяснили, что злоумышленник нуждается в принудительном лечении.

      «Мужчина признан неспособным осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, ему рекомендовано применение принудительных мер медицинского характера», - отмечается в сообщении надзорного органа.

      При этом с 25 июля по 27 сентября 2016 года злоумышленник надругался над четырьмя женщинами. Он встречал их на улице, следил за ними, потом заходил за жертвами в подъезд, где и нападал.

      Задержать мужчину удалось после того, как он напал на несовершеннолетнюю ижевчанку.

      18:08, 20 апреля, 2017
      210
      0
      #секс\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
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