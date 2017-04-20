Угроза попадания нефтяной эмульсии в водоемы отсутствовала.

Сарапул. В Сарапульском районе ликвидировали последствия разлива нефти. Как сообщил корреспонденту «Сусанина» начальник отдела по региональной политике, взаимодействию со СМИ и общественностью «Удмуртнефти», угроза попадания нефтяной эмульсии в водоемы отсутствовала.

«Обнаруженный 19 апреля отказ на сборном коллекторе на Ельниковском месторождении оперативно ликвидирован. Также ликвидированы последствия выхода нефтесодержащей жидкости на площади 40 квадратных метрах. Угроза попадания нефтяной эмульсии в водоемы отсутствовала. Участок очищен и подготовлен для проведения последующей рекультивации», - сообщили корреспонденту «Сусанина» в компании.

Александр Бречалов on Twitter По ситуации разлива нефти в Сарапульском районе: аварийная ситуация ликвидирована, угроза населению и загрязнению водоисточников отсуствует

Ранее пост об утечке нефти в своем Твиттере разместил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Бречалов.