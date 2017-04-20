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      В Сарапульском районе ликвидировали последствия разлива нефти

      15:55, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:55, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #Сарапул\n#нефть\n#Удмуртнефть\n#Удмуртия\n#Сарапульский район
      Фото: ekburg.ru
      191
      0

      Угроза попадания нефтяной эмульсии в водоемы отсутствовала.

      Сарапул. В Сарапульском районе ликвидировали последствия разлива нефти. Как сообщил корреспонденту «Сусанина» начальник отдела по региональной политике, взаимодействию со СМИ и общественностью «Удмуртнефти», угроза попадания нефтяной эмульсии в водоемы отсутствовала.

      «Обнаруженный 19 апреля отказ на сборном коллекторе на Ельниковском  месторождении оперативно ликвидирован. Также ликвидированы последствия выхода нефтесодержащей жидкости на площади 40 квадратных метрах. Угроза попадания нефтяной эмульсии в водоемы отсутствовала. Участок очищен и подготовлен для проведения последующей рекультивации», - сообщили корреспонденту «Сусанина» в компании.

      Александр Бречалов on Twitter

      По ситуации разлива нефти в Сарапульском районе: аварийная ситуация ликвидирована, угроза населению и загрязнению водоисточников отсуствует

      Ранее пост об утечке нефти в своем Твиттере разместил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Бречалов.

      15:55, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #Сарапул\n#нефть\n#Удмуртнефть\n#Удмуртия\n#Сарапульский район
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