Еще двух человек с серьезными травмами госпитализировали.

Дубровка. Двое жителей Удмуртии погибли при столкновении трех машин в Татарстане. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, еще двух человек с тяжелыми травмами госпитализировали.

Авария произошла 20 апреля в Пестречинском районе на 878 км трассы М7. Столкнулись грузовой автомобиль «Фредлайнер», грузовик «ГАЗ» и автомобиль «Шевроле».

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир-мужчина 1993 года рождения, погибли на месте происшествия, еще 2 пассажира-женщины 1959 и 1993 годов рождения, получили серьезные травмы, были госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении.

«Уважаемые водители и пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения! Помните, дорога «не прощает ошибок», - обращаются сотрудники Госавтоинспекции к жителям республики.