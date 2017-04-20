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      Двое жителей Удмуртии погибли при столкновении трех машин в Татарстане

      15:33, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:33, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      178
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      178
      0

      Еще двух человек с серьезными травмами госпитализировали.

      Дубровка. Двое жителей Удмуртии погибли при столкновении трех машин в Татарстане. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, еще двух человек с тяжелыми травмами госпитализировали.

      Авария произошла 20 апреля в Пестречинском районе на 878 км трассы М7. Столкнулись грузовой автомобиль «Фредлайнер», грузовик «ГАЗ» и автомобиль «Шевроле».

      «В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир-мужчина 1993 года рождения, погибли на месте происшествия, еще 2 пассажира-женщины 1959 и 1993 годов рождения, получили серьезные травмы, были госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении.

      «Уважаемые водители и пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения! Помните, дорога «не прощает ошибок», - обращаются сотрудники Госавтоинспекции к жителям республики.

      15:33, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      178
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
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