Стена обвалилась в строящемся доме в Ижевске

Интернет-пользователи предположили, что причиной произошедшего стал сильный ветер.

Ижевск. Удмуртия. Стена обвалилась в строящемся доме на улице Баранова в Ижевске. Об этом ижевчане сообщили в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте.

Интернет-пользователи предположили, что причиной произошедшего стал сильный ветер, который в четверг, 20 апреля, уже сорвал в столице Удмуртской Республики рекламные конструкции, баннеры и светофоры. Однако некоторые комментаторы придерживались мнения, что строители разобрали стенку нарочно.

Wall Жилой дом на ул. Баранова. Рухнула стена. фото прислал наш подписчик Серега Семенов

Как удалось выяснить информагентству «Сусанин» дом является частью жилого комплекса «Лесхозный». Возводит его шарканская компания «РСУ Сервис».