За переправу житель республики брал 200 рублей с пассажира.

Благодать. В Удмуртии мужчину обвинили в незаконной перевозке людей по льду через Нижнекамское водохранилище. Как сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, за переправу житель республики брал 200 рублей с пассажира.

Правоохранители установили, что мужчина 31 марта 2017 года на самодельном техническом средстве и санях перевез 5 человек по рыхлому льду Нижнекамского водохранилища в районе деревни Благодать Алнашского района.

Сертифицированных спасательных жилетов на пассажирах также не было.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК России (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).