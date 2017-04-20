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      В Удмуртии мужчину обвинили в незаконной перевозке людей по льду через Нижнекамское водохранилище

      15:00, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:00, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      203
      0
      #Алнаши\n#Удмуртия\n#Нижнекамск\n#происшествие
      Фото: psut.sledcom.ru
      203
      0

      За переправу житель республики брал 200 рублей с пассажира.

      Благодать. В Удмуртии мужчину обвинили в незаконной перевозке людей по льду через Нижнекамское водохранилище. Как сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, за переправу житель республики брал 200 рублей с пассажира.

      Правоохранители установили, что мужчина 31 марта 2017 года на самодельном техническом средстве и санях перевез 5 человек по рыхлому льду Нижнекамского водохранилища в районе деревни Благодать Алнашского района.

      Сертифицированных спасательных жилетов на пассажирах также не было.

      Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК России (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

      15:00, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      203
      0
      #Алнаши\n#Удмуртия\n#Нижнекамск\n#происшествие
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