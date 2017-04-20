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      «Удмуртэнерго»: полного отключения электричества ни в одном из районов республики не было

      14:17, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:17, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      299
      0
      #Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#происшествие
      Фото: Пресс-служба филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
      299
      0

      От сильного ветра больше всего пострадали Завьяловский, Бодьинский и Селтинский районы.

      Ижевск. В «Удмуртэнерго» прокомментировали отключение электричества в шести районах республики. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе энергетической компании, полного отключения не было ни в одном из районов.

      «Формулировка изначально была неверной. В шести районах наблюдались отдельные отключения нарушения электроснабжения. Это факт. На утро больше всего пострадали Завьяловский, Бодьинский и Селтинский районы. Остальные в меньшей степени были задеты. Сильный ветер вызвал отключения», - рассказали корреспонденту информагентства.

      Энергетики также сообщили, что над устранением проблем работали 34 бригады и 31 единица спецтехники.

      «Но дело в том, что из-за ветра появляются новые отключения на севере республики», - уточнили в компании.

      Энергетики предупреждают, что смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам.

      «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли», - обращаются энергетики к жителям Удмуртской Республики. 

      Напомним, ранее в МЧС сообщили об отключении света в шести районах Удмуртии.

      В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер контакт-центра компании 8-800-100-33-00.

      14:17, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      299
      0
      #Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#происшествие
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