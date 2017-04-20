«Удмуртэнерго»: полного отключения электричества ни в одном из районов республики не было

От сильного ветра больше всего пострадали Завьяловский, Бодьинский и Селтинский районы.

Ижевск. В «Удмуртэнерго» прокомментировали отключение электричества в шести районах республики. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе энергетической компании, полного отключения не было ни в одном из районов.

«Формулировка изначально была неверной. В шести районах наблюдались отдельные отключения нарушения электроснабжения. Это факт. На утро больше всего пострадали Завьяловский, Бодьинский и Селтинский районы. Остальные в меньшей степени были задеты. Сильный ветер вызвал отключения», - рассказали корреспонденту информагентства.

Энергетики также сообщили, что над устранением проблем работали 34 бригады и 31 единица спецтехники.

«Но дело в том, что из-за ветра появляются новые отключения на севере республики», - уточнили в компании.

Энергетики предупреждают, что смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам.

«Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли», - обращаются энергетики к жителям Удмуртской Республики.

Напомним, ранее в МЧС сообщили об отключении света в шести районах Удмуртии.

В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер контакт-центра компании 8-800-100-33-00.