Четверо жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

В числе обратившихся к врачам – один ребенок.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первые в 2017 году случаи нападения клещей на людей. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, к врачам обратились 4 человека, в том числе 1 ребенок.

Два случая присасывания клещей выявили в Ижевске, один – в Увинском районе. В Можге кровосос напал на ребенка, который был привит от энцефалита. Все случаи заражения произошли на садоогородных массивах и в лесной зоне.

«На сегодняшний день в лаборатории исследовано 3 клеща, по результатам анализов диагноз клещевой боррелиоз подтвердился у 1 пострадавшего мужчины», - отмечают специалисты.