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      Четверо жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

      13:25, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      13:25, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      161
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Можга\n#Ува\n#клещи\n#происшествие
      Фото: Wikimedia Commons
      161
      0

      В числе обратившихся к врачам – один ребенок.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали первые в 2017 году случаи нападения клещей на людей. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, к врачам обратились 4 человека, в том числе 1 ребенок.

      Два случая присасывания клещей выявили в Ижевске, один – в Увинском районе. В Можге кровосос напал на ребенка, который был привит от энцефалита. Все случаи заражения произошли на садоогородных массивах и в лесной зоне.

      «На сегодняшний день в лаборатории исследовано 3 клеща, по результатам анализов диагноз клещевой боррелиоз подтвердился у 1 пострадавшего мужчины», - отмечают специалисты.

      13:25, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      161
      0
      #дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Можга\n#Ува\n#клещи\n#происшествие
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