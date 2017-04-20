Житель Вавожского района в магазине напал на полицейского с ножом

Пьяный мужчина сначала избил жену, а потом отправился за еще одной порцией выпивки.

Ува. Удмуртия. Житель Удмуртии предстанет перед судом за нападение на полицейского с ножом. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 36-летнего мужчину задержали в одном из населенных пунктов Вавожского района.

Известно, что пьяный злоумышленник избил жену.

«Полицейские доставили женщину в больницу для оказания медицинской помощи, после чего вернулись в деревню для принятия мер в отношении ее супруга. В это время им поступило сообщение о том, что данный мужчина устроил скандал в местном магазине, требуя спиртное в долг», - отмечают следователи.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, злоумышленник накинулся на них с ножом. Мужчине удалось ранить одного из полицейских.

Против вавожца возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.