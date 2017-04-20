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      Житель Вавожского района в магазине напал на полицейского с ножом

      09:00, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      203
      0
      #МВД\n#Вавож\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Википедия
      203
      0

      Пьяный мужчина сначала избил жену, а потом отправился за еще одной порцией выпивки.

      Ува. Удмуртия. Житель Удмуртии предстанет перед судом за нападение на полицейского с ножом. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 36-летнего мужчину задержали в одном из населенных пунктов Вавожского района.

      Известно, что пьяный злоумышленник избил жену.

      «Полицейские доставили женщину в больницу для оказания медицинской помощи, после чего вернулись в деревню для принятия мер в отношении ее супруга.  В это время им поступило сообщение о том, что данный  мужчина устроил скандал в местном магазине, требуя спиртное в долг», - отмечают следователи.

      Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, злоумышленник накинулся на них с ножом. Мужчине удалось ранить одного из полицейских.

      Против вавожца возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.

      09:00, 20 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      203
      0
      #МВД\n#Вавож\n#Удмуртия\n#происшествие
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