Один человек пострадал при столкновении двух машин в Сарапуле

Водитель «Форд-Фокус» нарушил правила дорожного движения и врезался «Ладу Весту».

Сарапул. Удмуртия. Два легковых автомобиля столкнулись в Сарапуле. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель «Форд-Фокус» получил травмы.

Авария произошла во вторник, 18 апреля, около 9:00 на пересечении улиц Амурская и Карла Маркса. 35-летний водитель «Форд» при выезде с второстепенной дороги столкнулся с автомобилем «Лада Веста».

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает, что в соответствие с ПДД, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспорта, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить автомобилям, приближающимся по главной.