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      Один человек пострадал при столкновении двух машин в Сарапуле

      11:45, 19 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      11:45, 19 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      419
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      419
      0

      Водитель «Форд-Фокус» нарушил правила дорожного движения и врезался «Ладу Весту».

      Сарапул. Удмуртия. Два легковых автомобиля столкнулись в Сарапуле. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель «Форд-Фокус» получил травмы.

      Авария произошла во вторник, 18 апреля, около 9:00 на пересечении улиц Амурская и Карла Маркса. 35-летний водитель «Форд» при выезде с второстепенной дороги столкнулся с автомобилем «Лада Веста».

      Госавтоинспекция Удмуртии напоминает, что в соответствие с ПДД, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспорта, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить автомобилям, приближающимся по главной. 

      11:45, 19 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      419
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
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