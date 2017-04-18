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      Педофила из Камбарки посадили на 16 лет за надругательство над тремя мальчиками

      16:23, 18 апреля, 2017
      16:23, 18 апреля, 2017
      311
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      #дети\n#Камбарка\n#педофил\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие
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      Осужденный жил около школы и под разными предлогами заманивал к себе детей.  

      Камбарка. Удмуртия. Житель Камбарки совершил насильственные действия сексуального характера над тремя школьниками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      Установлено, что 53-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление и покушение на убийство. После выхода из тюрьмы он поселился в Камбарке недалеко от школы, где знакомился с мальчиками. Злоумышленник заманивал школьников к себе домой под предлогом угостить сигаретой или алкоголем.

      Также следствие выявило недостатки при осуществлении надзора за осужденным. С учетом этого внесено представление в адрес начальника отдела внутренних дел. Два сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

      Верховным Судом Удмуртской Республики назначил педофилу наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в колонии особого режима, с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с детьми, сроком на 11 лет. 

      16:23, 18 апреля, 2017
      311
      0
      #дети\n#Камбарка\n#педофил\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие
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