Педофила из Камбарки посадили на 16 лет за надругательство над тремя мальчиками

Осужденный жил около школы и под разными предлогами заманивал к себе детей.

Камбарка. Удмуртия. Житель Камбарки совершил насильственные действия сексуального характера над тремя школьниками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что 53-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление и покушение на убийство. После выхода из тюрьмы он поселился в Камбарке недалеко от школы, где знакомился с мальчиками. Злоумышленник заманивал школьников к себе домой под предлогом угостить сигаретой или алкоголем.

Также следствие выявило недостатки при осуществлении надзора за осужденным. С учетом этого внесено представление в адрес начальника отдела внутренних дел. Два сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

Верховным Судом Удмуртской Республики назначил педофилу наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в колонии особого режима, с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с детьми, сроком на 11 лет.