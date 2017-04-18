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      Мужчина погиб под колесами поезда в Балезино

      12:21, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:21, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      140
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#смерть
      Фото: pixabay.com
      140
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      Сейчас идет доследственная проверка.

      Балезино. Удмуртия. Мужчина 1985 года рождения погиб под колесами поезда в Балезино. Сейчас идет доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» во вторник, 18 апреля, пресс-секретарь Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров.

      «1985 года рождения мужчина был травмирован смертельно. Опрошены очевидцы происшествия, работники железной дороги, осмотр места происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка. Обстоятельства выясняются», - сказал Захаров.

      12:21, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      140
      0
      #Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#смерть
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