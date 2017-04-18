Мужчина погиб под колесами поезда в Балезино

Сейчас идет доследственная проверка.

Балезино. Удмуртия. Мужчина 1985 года рождения погиб под колесами поезда в Балезино. Сейчас идет доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» во вторник, 18 апреля, пресс-секретарь Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров.

«1985 года рождения мужчина был травмирован смертельно. Опрошены очевидцы происшествия, работники железной дороги, осмотр места происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка. Обстоятельства выясняются», - сказал Захаров.