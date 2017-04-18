Житель Граховского района изнасиловал девочку-инвалида

56-летнего мужчину посадили в тюрьму на 8 лет.

Грахово. Удмуртия. Жителя Граховского района осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следствие и суд установили, что в июле 2016 года осужденный выпивал и пришел в местный магазин. Здесь он встретил потерпевшую, которая является инвалидом с детства по психическому заболеванию. Заметив, что потерпевшая вышла из магазина и пошла домой через лог, злоумышленник побежал за ней. После того, как мужчина догнал пострадавшую, он затащил ее в кустарник, уронил на землю и изнасиловал.

56-летнему мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 131 УК России («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней»). Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказная в исправительной колонии строгого режима.