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      Житель Граховского района изнасиловал девочку-инвалида

      09:50, 18 апреля, 2017
      09:50, 18 апреля, 2017
      243
      0
      #дети\n#Грахово\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#Граховский район\n#изнасилование\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      56-летнего мужчину посадили в тюрьму на 8 лет.

      Грахово. Удмуртия. Жителя Граховского района осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      Следствие и суд установили, что в июле 2016 года осужденный выпивал и пришел в местный магазин. Здесь он встретил потерпевшую, которая является инвалидом с детства по психическому заболеванию. Заметив, что потерпевшая вышла из магазина и пошла домой через лог, злоумышленник побежал за ней. После того, как мужчина догнал пострадавшую, он затащил ее в кустарник, уронил на землю и изнасиловал.

      56-летнему мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 131 УК России («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней»). Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказная в исправительной колонии строгого режима.

      09:50, 18 апреля, 2017
      243
      0
      #дети\n#Грахово\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#Граховский район\n#изнасилование\n#происшествие
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