Подготовка Удмуртии к пожароопасному сезону «вышла на финишную прямую»

Начали ее еще в октябре 2016 года.

Ижевск. Удмуртия. Подготовка к предстоящему пожароопасному сезону в Удмуртии вышла на финишную прямую. Об этом в понедельник, 17 апреля, в ходе совещания органов госвласти, заявил и.о. министра лесного хозяйства республики Сергей Журавлев.

«Подготовка к предстоящему пожароопасному периоду началась еще в октябре прошлого года и в настоящее время выходит на финишную прямую. На сегодняшний день подготовлена вся нормативная база, заключены и пролонгированы межведомственные и межрегиональные соглашения. Скорректированы маршруты авиационного мониторинга и наземного патрулирования с учетом расположения особо горимых территорий и участков с высокой рекреационной нагрузкой», - сказал Журавлев.

Он уточнил, что к предстоящему пожарному сезону подготовили 21 пожарную станцию и 22 пункта с пожарным инвентарем.

«Численность пожарных формирований составила 384 человека», - сказал Сергей Журавлев.

По количеству лесных пожаров по итогам 2016 года Удмуртия стала пятой в ПФО. По данным на 1 сентября 2016 года их было 59.