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      Подготовка Удмуртии к пожароопасному сезону «вышла на финишную прямую»

      16:55, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      16:55, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      105
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#пожары\n#пожар
      Фото: ИА Сусанин
      105
      0

      Начали ее еще в октябре 2016 года.

      Ижевск. Удмуртия. Подготовка к предстоящему пожароопасному сезону в Удмуртии вышла на финишную прямую. Об этом в понедельник, 17 апреля, в ходе совещания органов госвласти, заявил и.о. министра лесного хозяйства республики Сергей Журавлев.

      «Подготовка к предстоящему пожароопасному периоду началась еще в октябре прошлого года и в настоящее время выходит на финишную прямую. На сегодняшний день подготовлена вся нормативная база, заключены и пролонгированы межведомственные и межрегиональные соглашения. Скорректированы маршруты авиационного мониторинга и наземного патрулирования с учетом расположения особо горимых территорий и участков с высокой рекреационной нагрузкой», - сказал Журавлев.

      Он уточнил, что к предстоящему пожарному сезону подготовили 21 пожарную станцию и 22 пункта с пожарным инвентарем.

      «Численность пожарных формирований составила 384 человека», - сказал Сергей Журавлев.

      По количеству лесных пожаров по итогам 2016 года Удмуртия стала пятой в ПФО. По данным на 1 сентября 2016 года их было 59.

      16:55, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      105
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#пожары\n#пожар
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