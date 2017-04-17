Более 1 млн рублей украла у клиентов продававшая путевки в «Орленок» жительница Ижевска

С клиентов она брала аванс и пропадала.

Ижевск. Удмуртия. Мошенница, турагент из Ижевска обманула 30 человек при продаже путевок в лагерь «Орленок», на берегу Черного моря. Она брала с них аванс и пропадала, сообщил в понедельник, 17 апреля, на совещании органов госвласти и.о. министра внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин.

«6 апреля задержана ранее судимая за мошенничество 33-летняя жительница Ижевска, которая под предлогом оформления детских путевок в лагерь «Орленок» на берегу Черного моря, получала с граждан аванс после чего скрывалась. Своими действиями она обманула более 30 человек. Общая сумма ущерба - около 1 млн рублей», - сказал Первухин.

Он также добавил, что полиция задержала за серийные мошенничества в Удмуртии 21-летнего молодого человека из Бурятии, который обманул в регионе 23 пенсионера. Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей. Еще за 16 аналогичных преступлений задержали 26-летнего жителя Пермского края.

«Уважаемые главы муниципалитетов, мы с вами договаривались о том, что организуем совместно разъяснительную работу среди наших пожилых граждан – пенсионеров, которые становятся жертвами серийных мошенников», - подытожил и.о. министра внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.