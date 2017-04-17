5 лет тюрьмы получил житель Якшур-Бодьинского района за изнасилование несовершеннолетней

Подсудимый и потерпевшая вместе выпивали, и девочка опьянела до такой степени, что не смогла сопротивляться.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жителя Якшур-Бодьинского района осудили за изнасилование и насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Установлено, что в 2016 году подсудимый выпивал вместе с несовершеннолетней. В результате девушка напилась до такой степени, что уже не могла оказывать никакого сопротивления. Воспользовавшись состоянием потерпевшей, подсудимый изнасиловал девочку и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 131 УК России («Изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней») и пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней»). Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии.