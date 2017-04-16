Появилось видео допроса пьяного водителя, сбившего трех пешеходов в Сарапуле

По вине мужчины, выехавшего на тротуар, один человек погиб и двое получили травмы.

Сарапул. Удмуртия. Появилось видео допроса водителя, который наехал на трех пешеходов в Сарапуле. Съемки предоставил 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Пьяный водитель в Сарапуле сбил трех человека на тротуаре Сарапул. Пьяный водитель сбил 3х человек шедших по тротуару

Напомним, что авария произошла в субботу, 15 апреля. Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. В результате погиб мужчина и еще двое получили травмы.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.