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      Появилось видео допроса пьяного водителя, сбившего трех пешеходов в Сарапуле

      17:30, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:30, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      1536
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: кадр из видео
      1536
      0

      По вине мужчины, выехавшего на тротуар, один человек погиб и двое получили травмы.

      Сарапул. Удмуртия. Появилось видео допроса водителя, который наехал на трех пешеходов в Сарапуле. Съемки предоставил 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

      Пьяный водитель в Сарапуле сбил трех человека на тротуаре

      Сарапул. Пьяный водитель сбил 3х человек шедших по тротуару

      Напомним, что авария произошла в субботу, 15 апреля. Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. В результате погиб мужчина и еще двое получили травмы.

      Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. 

      17:30, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      1536
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
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