В Сарапуле пьяный водитель выехал на тротуар и насмерть сбил пешехода

Еще два человека получили травмы.

Сарапул. Удмуртия. Пьяный водитель в Сарапуле насмерть сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, еще двое получили травмы.

ДТП произошло в субботу, 15 апреля, около 18:30 на перекрёсте улиц Гагарина и Труда. 56-летний водитель «Субару Форестер» ехал за рулём паяный (0,925 мг/л), не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Женщина 1954 года рождения погибла, двое получили травмы.

Виновник аварии задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.