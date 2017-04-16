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      В Сарапуле пьяный водитель выехал на тротуар и насмерть сбил пешехода

      10:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      487
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пьяный водитель
      Фото: arzik2
      487
      0

      Еще два человека получили травмы.

      Сарапул. Удмуртия. Пьяный водитель в Сарапуле насмерть сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, еще двое получили травмы.

      ДТП произошло в субботу, 15 апреля, около 18:30 на перекрёсте улиц Гагарина и Труда. 56-летний водитель «Субару Форестер» ехал за рулём паяный (0,925 мг/л), не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Женщина 1954 года рождения погибла, двое получили травмы.

      Виновник аварии задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

      10:00, 16 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      487
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пьяный водитель
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