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      Бетоновоз протаранил 8 автомобилей на улице Областной в Ижевске

      16:55, 14 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:55, 14 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      1476
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#авария\n#Удмуртия\n#Ижеввск\n#происшествие
      Фото: vk.com/dni_18rus
      1476
      0

      Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      Ижевск. 8 автомобилей столкнулись на улице Областной в Ижевске. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      «Авария произошла на улице Областной рядом с перекрестком с улицей Азина. Бетоновоз начал движение задним ходом и столкнулся с восемью машинами», - рассказал корреспонденту «Сусанина» начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      Сейчас на место выехал экипаж для выяснения всех причин случившегося.

      «Состояние водителя, почему он начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра – все это выяснят наши сотрудники. В ДТП из людей никто не пострадал», - уточнил Вычужанин.

      16:55, 14 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      1476
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#авария\n#Удмуртия\n#Ижеввск\n#происшествие
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