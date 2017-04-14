Бетоновоз протаранил 8 автомобилей на улице Областной в Ижевске

Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Ижевск. 8 автомобилей столкнулись на улице Областной в Ижевске. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

«Авария произошла на улице Областной рядом с перекрестком с улицей Азина. Бетоновоз начал движение задним ходом и столкнулся с восемью машинами», - рассказал корреспонденту «Сусанина» начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Сейчас на место выехал экипаж для выяснения всех причин случившегося.

«Состояние водителя, почему он начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра – все это выяснят наши сотрудники. В ДТП из людей никто не пострадал», - уточнил Вычужанин.