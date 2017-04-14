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      Несуществующий эколог из Шаркана получил более 88 тыс рублей зарплаты

      13:24, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:24, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      87
      0
      #Шаркан\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#директор\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      87
      0

      Суд установил, что директор природного парка составил фиктивные кадровые документы и присваивал деньги.

      Шаркан. Удмуртия. Директор природного парка «Шаркан» получал зарплату за несуществующего эколога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Установлено, что 15 марта 2016 года осужденный составил фиктивные кадровые документы: приказ о приеме на работу гражданина и трудовой договор, в которые внес заведомо ложные сведения о том, что он якобы принят на должность эколога.

      В результате несуществующему работнику была выплачена зараплата в сумме более 88 тыс. рублей.

      Его признали виновным по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество). Суд назначил ему штраф в размере 25 тыс. рублей. Ущерб в ходе следствия возмещен добровольно в полном объеме. 

      13:24, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      87
      0
      #Шаркан\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#директор\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
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