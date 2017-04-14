Несуществующий эколог из Шаркана получил более 88 тыс рублей зарплаты

Суд установил, что директор природного парка составил фиктивные кадровые документы и присваивал деньги.

Шаркан. Удмуртия. Директор природного парка «Шаркан» получал зарплату за несуществующего эколога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 15 марта 2016 года осужденный составил фиктивные кадровые документы: приказ о приеме на работу гражданина и трудовой договор, в которые внес заведомо ложные сведения о том, что он якобы принят на должность эколога.

В результате несуществующему работнику была выплачена зараплата в сумме более 88 тыс. рублей.

Его признали виновным по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество). Суд назначил ему штраф в размере 25 тыс. рублей. Ущерб в ходе следствия возмещен добровольно в полном объеме.