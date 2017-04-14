Директора школы в Алнашах осудили за упавшую на ногу ученицы батарею

На ногу 11-летней девочки уронили один из радиаторов, которые были сложены под лестницей после ремонта, и уронила его получив при этом серьезные травмы.

Алнаши. Удмуртия. 5 тыс. рублей штрафа наложили на директора школы в Алнашах за халатность, которая привела к вреду здоровья 11-летей ученицы. Об этом сообщает пресс-служба следованного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что накануне происшествия в школе заменяли радиаторные батареи отопления. После этого директор, вопреки установленных правил, разрешил сложить замененные батареи под лестницу на первом этаже учреждения. Школьники во время игры стали перемещать батарею, и она упала девочке на ногу. Ребенок получил тяжкие травмы.

В рамках расследования уголовного дела изучены должностные инструкции директора школы, устав школы, нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в школе и требования по его безопасности для детей. Директор школы полностью признал свою вину.

Можгинский районный суд назначил мужчине штраф в размере 5 тыс. рублей.