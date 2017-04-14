Перебегавшая дорогу жительница Ижевска пострадала под колесами иномарки

В результате ДТП девушка получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. Перебегавшая дорогу в неположенном месте жительница Ижевска пострадала под колесами иномарки. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла вечером накануне, 13 апреля.

Около 20:30 напротив дома №16 по улице Олега Кошевого 48-летняя женщина-водитель сбила 24-летнюю девушку, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП ижевчанка получила травмы.

«Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен», - напоминают в Госавтоинспекции.