В Вавожском районе затопило мост через реку Валу

Из-за этого движение по переправе закрыли.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе запретили движение по мосту через реку Валу, который соединяет деревни Новое Водзимонье и Гуляево. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, такие меры приняты из-за подтопления переправы.

Перелив воды над плоскостью моста - 25 см. Угрозы подтопления населенного пункта нет.

Водителей просят выбирать пути объезда к деревне Гуляево через Вавож – село Ньюрдор-Котья – деревню Лыстем – село Какмож – деревню Нижний Юсь – Гуляевская ж/д площадка – деревня Гуляево (37 км).

На случай ухудшения обстановки на месте находятся две лодки. Для оказания медицинской помощи в 5 км расположена Водзимоньинская врачебная амбулатория.