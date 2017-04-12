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      В Вавожском районе затопило мост через реку Валу

      17:45, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:45, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      472
      0
      #Вавож\n#паводок\n#Удмуртия\n#весна\n#МЧС России по Удмуртии\n#дорога\n#происшествие
      Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
      472
      0

      Из-за этого движение по переправе закрыли.

      Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе запретили движение по мосту через реку Валу, который соединяет деревни Новое Водзимонье и Гуляево. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, такие меры приняты из-за подтопления переправы.

      Перелив воды над плоскостью моста - 25 см. Угрозы подтопления населенного пункта нет.

      Водителей просят выбирать пути объезда к деревне Гуляево через Вавож – село Ньюрдор-Котья – деревню Лыстем – село Какмож – деревню Нижний Юсь – Гуляевская ж/д площадка – деревня Гуляево (37 км).

      На случай ухудшения обстановки на месте находятся две лодки. Для оказания медицинской помощи в 5 км расположена Водзимоньинская врачебная амбулатория.

      17:45, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      472
      0
      #Вавож\n#паводок\n#Удмуртия\n#весна\n#МЧС России по Удмуртии\n#дорога\n#происшествие
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