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      Живодерку из Удмуртии приговорили к обязательным работам за убийство собаки

      16:23, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      16:23, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      319
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#происшествие\n#собака
      Фото: pixabay.com
      319
      0

      Также в отношение женщины применили принудительные меры лечения.

      Каракулино. Удмуртия. 200 часов обязательных работ получила жительница Каракулинского района за жестокое убийство своей собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, также в отношении подсудимой применены принудительные меры медицинского характера.

      Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено из корыстных побуждений, с применением садистских методов»).

      Установлено, что 23 ноября 2016 года живодерка во дворе своего дома в деревне Котово, задушила своего питомца. Причиной для совершения такого преступления стало нежелание тратить деньги на содержание собаки. 

      16:23, 12 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      319
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#домашние животные\n#Удмуртия\n#происшествие\n#собака
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