Живодерку из Удмуртии приговорили к обязательным работам за убийство собаки

Также в отношение женщины применили принудительные меры лечения.

Каракулино. Удмуртия. 200 часов обязательных работ получила жительница Каракулинского района за жестокое убийство своей собаки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, также в отношении подсудимой применены принудительные меры медицинского характера.

Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено из корыстных побуждений, с применением садистских методов»).

Установлено, что 23 ноября 2016 года живодерка во дворе своего дома в деревне Котово, задушила своего питомца. Причиной для совершения такого преступления стало нежелание тратить деньги на содержание собаки.