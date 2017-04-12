Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ижевск. Ребенка заставили мыть пол в детском саду Шаркана. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, заведующую дошкольного образовательного учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Женщина написала, что ее ребенка заставили мыть пол в присутствии педагогов и других детей.

«Случай ребенок воспринял как оскорбление и отказался в дальнейшем посещать детский сад», - говорится в сообщении.

Помимо штрафа к дисциплинарной ответственности привлекли воспитателя и его помощника.