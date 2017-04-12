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      Ребенка заставили мыть пол в детском саду Шаркана

      14:25, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:25, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      413
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      413
      0

      Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

      Ижевск. Ребенка заставили мыть пол в детском саду Шаркана. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, заведующую дошкольного образовательного учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей.

      Женщина написала, что ее ребенка заставили мыть пол в присутствии педагогов и других детей.

      «Случай ребенок воспринял как оскорбление и отказался в дальнейшем посещать детский сад», - говорится в сообщении.

      Помимо штрафа к дисциплинарной ответственности привлекли воспитателя и его помощника. 

      14:25, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      413
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия
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