Два человека разбились на мотоцикле в Камбарском районе

Водитель транспорта не уступил дорогу.

Камбарка. Удмуртия. Мотоцикл «Днепр» столкнулся с автомобилем «ВИС» в Камбарском районе Удмуртии. Авария произошла около 15:50, на 1 километре автодороги Камбарка-Нефтекамск, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Водитель мотоцикла, мужчина 1951 года рождения, не уступил, выезжая со второстепенной дороги на главную, и столкнулся с машиной.

От полученных травм на месте скончались водитель мотоцикла и его пассажир, мужчина 1957 года рождения.