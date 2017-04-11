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      Два человека разбились на мотоцикле в Камбарском районе

      19:36, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      19:36, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      176
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#смерть\n#новости Камбарки
      176
      0

      Водитель транспорта не уступил дорогу.

      Камбарка. Удмуртия. Мотоцикл «Днепр» столкнулся с автомобилем «ВИС» в Камбарском районе Удмуртии. Авария произошла около 15:50, на 1 километре автодороги Камбарка-Нефтекамск, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      Водитель мотоцикла, мужчина 1951 года рождения, не уступил, выезжая со второстепенной дороги на главную, и столкнулся с машиной.

      От полученных травм на месте скончались водитель мотоцикла и его пассажир, мужчина 1957 года рождения.

      19:36, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      176
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#смерть\n#новости Камбарки
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