ДТП произошло на 329 км. трассы «Елабуга-Пермь».

Дебесы. При аварии в Дебесском районе погибли два человека. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло на 329 км. трассы «Елабуга-Пермь».

Происшествие случилось в 11:40.

Водитель автомобиля «HINO» – мужчина, 1965 года рождения, столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем «ВАЗ».

«В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ» – мужчина, 1990 года рождения и женщина, 1968 года рождения, погибли», - уточнили в ведомстве.

Причины и условия ДТП устанавливаются.