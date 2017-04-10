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      При аварии в Дебесском районе погибли два человека

      15:40, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:40, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      1039
      0
      #ДТП\n#Дебесы\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      1039
      0

      ДТП произошло на 329 км. трассы «Елабуга-Пермь».

      Дебесы. При аварии в Дебесском районе погибли два человека. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло на 329 км. трассы «Елабуга-Пермь».

      Происшествие случилось в 11:40.

      Водитель автомобиля «HINO» – мужчина, 1965 года рождения, столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем «ВАЗ».

      «В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ» – мужчина, 1990 года рождения и женщина, 1968 года рождения, погибли», - уточнили в ведомстве.

      Причины и условия ДТП устанавливаются.

      15:40, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      1039
      0
      #ДТП\n#Дебесы\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
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