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      Житель Ижевска незаконно торговал оружием и боеприпасами

      13:34, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:34, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      244
      0
      #МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#уголовное дело
      Фото: pixabay.com
      244
      0

      Полицейские нашли и изъяли 57 патронов различных калибров и газовый пистолет.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчину подозревают в торговле оружием и боеприпасами. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, при осмотре квартиры одного из домов по улице 40 лет Победы нашли и изъяли 57 патронов различных калибров и газовый пистолет.

      Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России. ему грозит до 4 лет лишения свободы.

      МВД по региону напоминает, что в республике реализуется программа добровольной сдачи оружия. За предоставление достоверной информации об их незаконном хранении граждане освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, установлена плата за каждое сданное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. 

      13:34, 10 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      244
      0
      #МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#уголовное дело
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