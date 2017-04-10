Житель Ижевска незаконно торговал оружием и боеприпасами

Полицейские нашли и изъяли 57 патронов различных калибров и газовый пистолет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчину подозревают в торговле оружием и боеприпасами. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, при осмотре квартиры одного из домов по улице 40 лет Победы нашли и изъяли 57 патронов различных калибров и газовый пистолет.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России. ему грозит до 4 лет лишения свободы.

МВД по региону напоминает, что в республике реализуется программа добровольной сдачи оружия. За предоставление достоверной информации об их незаконном хранении граждане освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, установлена плата за каждое сданное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.