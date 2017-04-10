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      В МВД Удмуртии рассказали о подозрительных предметах, обнаруженных в Ижевске 10 апреля

      12:15, 10 апреля, 2017
      12:15, 10 апреля, 2017
      484
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#зоопарк\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      484
      0

      По информации правоохранителей, в первом случае обнаружили пустую коробку, во втором – пакет с мусором.

      Ижевск. В МВД Удмуртии рассказали о подозрительных предметах на остановке «Зоопарк» и подземном переходе в Ижевске. По информации правоохранителей, в первом случае обнаружили пустую коробку, во втором – пакет с мусором.

      Сотрудники полиции просят жителей республики проявлять бдительность.

      «Обо всех подозрительных предметах сообщайте в полицию. Не пытайтесь выяснить самостоятельно, что находится внутри обнаруженных коробок и сумок. Телефон полиции прежний – 02», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

      12:15, 10 апреля, 2017
      484
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#зоопарк\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
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