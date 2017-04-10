В МВД Удмуртии рассказали о подозрительных предметах, обнаруженных в Ижевске 10 апреля

По информации правоохранителей, в первом случае обнаружили пустую коробку, во втором – пакет с мусором.

Ижевск. В МВД Удмуртии рассказали о подозрительных предметах на остановке «Зоопарк» и подземном переходе в Ижевске. По информации правоохранителей, в первом случае обнаружили пустую коробку, во втором – пакет с мусором.

Сотрудники полиции просят жителей республики проявлять бдительность.

«Обо всех подозрительных предметах сообщайте в полицию. Не пытайтесь выяснить самостоятельно, что находится внутри обнаруженных коробок и сумок. Телефон полиции прежний – 02», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.