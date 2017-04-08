В Ижевске погибла пострадавшая в ДТП на Славянском шоссе пассажирка

Девушка умерла в больнице от полученных травм вечером, 7 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Пострадавшая в аварии на Славянском шоссе в Ижевске пассажирка умерла в больнице от полученных травм. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, девушка 1987 года рождения умерла накануне около 23:00.

Напомним, что авария произошла в пятницу, 7 апреля, примерно в 20:40 около СНТ «Пазелинка». Столкнулись два автомобиля «Ниссан-Премьера» и «ВАЗ-2112». Установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в дежурную часть ГИБДД по телефонам 415-700 или 415-701.