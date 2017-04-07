Автобус сбил 12-летнюю девочку напротив железнодорожного вокзала в Ижевске

В момент аварии ребенок стоял на бордюре у остановки.

Ижевск. Удмуртия. Автобус «МАЗ» сбил 12-летнюю девочку в Ижевске. ДТП произошло в четверг, 6 апреля, около 17:48, на остановке «Железнодорожный вокзал» по улице Гагарина, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель автобуса, мужчина 1956 года рождения, задел ребенка зеркалом заднего вида, и девочка упала на землю. В момент происшествия она стояла на бордюре у остановки в сопровождении взрослых. В результате ДТП подросток получила травмы.