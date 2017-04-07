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      Автобус сбил 12-летнюю девочку напротив железнодорожного вокзала в Ижевске

      11:36, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:36, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      319
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#подростки
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      319
      0

      В момент аварии ребенок стоял на бордюре у остановки.

      Ижевск. Удмуртия. Автобус «МАЗ» сбил 12-летнюю девочку в Ижевске. ДТП произошло в четверг, 6 апреля, около 17:48, на остановке «Железнодорожный вокзал» по улице Гагарина, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Водитель автобуса, мужчина 1956 года рождения, задел ребенка зеркалом заднего вида, и девочка упала на землю. В момент происшествия она стояла на бордюре у остановки в сопровождении взрослых. В результате ДТП подросток получила травмы.

      11:36, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      319
      0
      #дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#подростки
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