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      Житель Удмуртии умер при ремонте грузовика

      17:30, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:30, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      630
      0
      #Сюмси\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#Следственный комитет России.
      Фото: Wikimedia Commons
      630
      0

      Следовали начали проверку по данному факту.

      Сюмси. Удмуртия. Жителя села Кильмезь Селтинского района намотало на гидроманипулятор грузовика, и мужчина умер. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по данному факту началась проверка.

      По данным следствия, 60-летний погибший занимался перевозкой древесины на КАМАЗе, оборудованном гидроманипулятором, который принадлежал местному предпринимателю. Из-за возникших неисправностей автомобиля мужчина перегнал его к своему дому и 5 апреля около 6:00 начал делать ремонт.

      «При работающем двигателе крутящий механизм оборудования пришел в движение, зацепил часть куртки пострадавшего, после чего она намоталась на движущие части механизма. Мужчина скончался в результате асфиксии», - говорится в сообщении.

      На сегодняшний день опрошены супруга и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. На ближайшее время запланирован опрос владельца автомобиля.

      17:30, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      630
      0
      #Сюмси\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#Следственный комитет России.
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