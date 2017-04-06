Житель Удмуртии умер при ремонте грузовика

Следовали начали проверку по данному факту.

Сюмси. Удмуртия. Жителя села Кильмезь Селтинского района намотало на гидроманипулятор грузовика, и мужчина умер. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по данному факту началась проверка.

По данным следствия, 60-летний погибший занимался перевозкой древесины на КАМАЗе, оборудованном гидроманипулятором, который принадлежал местному предпринимателю. Из-за возникших неисправностей автомобиля мужчина перегнал его к своему дому и 5 апреля около 6:00 начал делать ремонт.

«При работающем двигателе крутящий механизм оборудования пришел в движение, зацепил часть куртки пострадавшего, после чего она намоталась на движущие части механизма. Мужчина скончался в результате асфиксии», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день опрошены супруга и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. На ближайшее время запланирован опрос владельца автомобиля.