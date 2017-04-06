  • $ 55.89 ↓
  • € 59.69 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Можге пьяный водитель надругался над школьницей

      12:40, 06 апреля, 2017
      12:40, 06 апреля, 2017
      664
      0
      #дети\n#Можга\n#Удмуртия\n#насилие\n#школьники\n#происшествие
      664
      0

      32-летний мужчина отвез девочку в лес и совершил насильственные действия сексуального характера.

      Можга. Удмуртия. Пьяный водитель в Можге надругался над 14-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      Следствие и суд установили, что вечером осужденный пьяный ехал за рулем «Нивы» по одной из улиц Можги. Он заметил девочку, которая в это время шла домой из школы. Злоумышленник подъехал к ней и стал требовать сесть в машину. Школьница отказалась и тогда мужчина вышел из транспорта схватил потерпевшую за руку и шею, посадил в автомобиль и увез в лес. В безлюдном месте осужденный несколько раз ударил ребенка по голове и совершил   насильственные действия сексуального характера. Однако школьнице удалось вырваться и добежать до ближайшей деревни, где она обратилась за помощью к местным жителям.

      Мужчину посадили на 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

      12:40, 06 апреля, 2017
      664
      0
      #дети\n#Можга\n#Удмуртия\n#насилие\n#школьники\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа