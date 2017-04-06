В Можге пьяный водитель надругался над школьницей

32-летний мужчина отвез девочку в лес и совершил насильственные действия сексуального характера.

Можга. Удмуртия. Пьяный водитель в Можге надругался над 14-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что вечером осужденный пьяный ехал за рулем «Нивы» по одной из улиц Можги. Он заметил девочку, которая в это время шла домой из школы. Злоумышленник подъехал к ней и стал требовать сесть в машину. Школьница отказалась и тогда мужчина вышел из транспорта схватил потерпевшую за руку и шею, посадил в автомобиль и увез в лес. В безлюдном месте осужденный несколько раз ударил ребенка по голове и совершил насильственные действия сексуального характера. Однако школьнице удалось вырваться и добежать до ближайшей деревни, где она обратилась за помощью к местным жителям.

Мужчину посадили на 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.