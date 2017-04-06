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      Умершего мужчину в Удмуртии будут судить за убийство 19-летней давности

      12:11, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:11, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      516
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
      516
      0

      Преступник в 1998 году гаечным ключом убил девушку.

      Ижевск. Удмуртия. В Завьялово раскрыли убийство 19-летней давности. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, преступление произошло еще 1 июля 1998 года возле пруда у деревни Нижний Вожой.

      Там нашли тело 25-летней девушки с признаками насильственной смерти. Преступника удалось вычислить только сейчас.

      По версии следствия, потерпевшая девушка накануне убийства приехала отдыхать на пруд с двумя малознакомыми мужчинами. Оба они ранее судимы. Втроем они выпивали, после чего между 29-летним молодым человеком и девушкой произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил ее гаечным ключом по голове. От полученных травм девушка скончалась.

      Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, допросили свидетелей. К тому времени, как доказательства собрали выяснилось, что в 2014 году злоумышленник умер. Так как его родственники не согласились с закрытием уголовного дела в связи со смертью, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

      12:11, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      516
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
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