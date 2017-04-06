Умершего мужчину в Удмуртии будут судить за убийство 19-летней давности

Преступник в 1998 году гаечным ключом убил девушку.

Ижевск. Удмуртия. В Завьялово раскрыли убийство 19-летней давности. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, преступление произошло еще 1 июля 1998 года возле пруда у деревни Нижний Вожой.

Там нашли тело 25-летней девушки с признаками насильственной смерти. Преступника удалось вычислить только сейчас.

По версии следствия, потерпевшая девушка накануне убийства приехала отдыхать на пруд с двумя малознакомыми мужчинами. Оба они ранее судимы. Втроем они выпивали, после чего между 29-летним молодым человеком и девушкой произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил ее гаечным ключом по голове. От полученных травм девушка скончалась.

Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, допросили свидетелей. К тому времени, как доказательства собрали выяснилось, что в 2014 году злоумышленник умер. Так как его родственники не согласились с закрытием уголовного дела в связи со смертью, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.