  • $ 56.14 ↑
  • € 59.9 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Ижевске сожгли партию зараженных трипсом альстромерий

      14:03, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      14:03, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      104
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#цветы\n#Россельхознадзор
      Фото: pixabay.com
      104
      0

      Этот вредитель признан одним из наиболее опасных для овощных, декоративных и цветочных растений.

      Ижевск. Удмуртия. Партию в 100 штук альстромерий сожгли в Ижевске из-за зараженности калифорнийским трипсом. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторного исследования.

      Западный (калифорнийский) цветочный трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищенного грунта.

      «Этот вид трипса повреждает более 250 видов растений, чрезвычайно устойчив к большинству химических препаратов. Питаются трипсы, высасывая клеточный сок из цветов и листьев растений, что приводит к ухудшению товарного вида и урожайности декоративных и овощных культур закрытого грунта», - говорится в сообщении.

      14:03, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      104
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#цветы\n#Россельхознадзор
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа