В Ижевске сожгли партию зараженных трипсом альстромерий

Этот вредитель признан одним из наиболее опасных для овощных, декоративных и цветочных растений.

Ижевск. Удмуртия. Партию в 100 штук альстромерий сожгли в Ижевске из-за зараженности калифорнийским трипсом. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторного исследования.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищенного грунта.

«Этот вид трипса повреждает более 250 видов растений, чрезвычайно устойчив к большинству химических препаратов. Питаются трипсы, высасывая клеточный сок из цветов и листьев растений, что приводит к ухудшению товарного вида и урожайности декоративных и овощных культур закрытого грунта», - говорится в сообщении.