Новые факты взяточничества появились в деле сотрудников Миндортранса Удмуртии

Должностных лиц обвинили в получении 600 тыс. рублей от служб такси.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные факты преступления появились в деле сотрудников Миндортранса Удмуртии. Об этом сообщает следственное управление СК России по республике.

Следствие совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртской Республике и УЭБ и ПК МВД по региону установлено 4 факта получения взяток 43-летним начальником сектора по организации и контролю перевозок легковым такси Миндортранса. Установлено, что обвиняемый в течение трех лет систематически получал деньги от представителей коммерческих организаций за свое покровительство в сфере перевозок на такси. Сумма взяток, полученных чиновником при посредничестве своего коллеги – 33-летнего заместителя начальника одного из отделов Миндортранса, составила более 600 тыс. рублей.

Кроме того, по материалам прокуратуры Удмуртской Республики в отношении начальника сектора следователем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 УК России («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Следствием установлено, что в 2016 году обвиняемый, чтобы склонить одного из предпринимателей к передаче взяток препятствовал его законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозкой на такси.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что двух сотрудников дорожного ведомства и индивидуального предпринимателя задержали в начале февраля, после того как в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева прошли обыски.

Позже стало известно, что в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом») и части 3 статьи 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»).

Также в октябре 2016 года правоохранительные органы республики задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Кроме того, накануне в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии провели выемку документов.