Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Малая-Пурга. Житель Малопургинского района из ревности избил жену керамической кружкой. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, также злодей разбил своему знакомому бутылку о голову.

После этого он избил мужчину. Случай произошел в подвале дома на улице Октябрьской 16 июля 2016 года. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено части 3 (пункт «б»), статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия»).