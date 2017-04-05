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      Житель Малопургинского района из ревности избил жену керамической кружкой

      08:30, 05 апреля, 2017
      08:30, 05 апреля, 2017
      203
      0
      #Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Малая-Пурга. Житель Малопургинского района из ревности избил жену керамической кружкой. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, также злодей разбил своему знакомому бутылку о голову.

      После этого он избил мужчину. Случай произошел в подвале дома на улице Октябрьской 16 июля 2016 года. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

      Уголовное дело было возбуждено части 3 (пункт «б»), статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

      08:30, 05 апреля, 2017
      203
      0
      #Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
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