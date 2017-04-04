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      Рассмотрение иска Миндортранса Удмуртии к компании «Мостострой-12» начнется в мае

      14:46, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      14:46, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      406
      0
      #Ижевск\n#финансы и деньги\n#мост\n#суд
      406
      0

      Дорожное ведомство намерено взыскать в тюменской фирмы неустойку в размере 75,524 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Рассмотрение иска Миндортранса Удмуртии к генподрядчику строительства Камского моста – компании «Мостострой-12» – начнется в мае. Как сообщает Интерфакс, заседание пройдет в Арбитражном суде 11 мая.

      Дорожное ведомство намерено взыскать в тюменской фирмы неустойку в размере 75,524 млн рублей «в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственному контракту».

      Напомним, иск на 208,2 млн рублей к «Мостострою-12» подало также «Удмуртское автодорожное предприятие».

      Компания «Мостострой-12» была генподрядчиком строительства мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии в рамках проекта ГЧП. Осенью 2016 года у компании начались финансовые трудности в связи с ситуацией с банком «Пересвет». В декабре банк «ВТБ», под контроль которого перешел основной концессионер проекта, сменил генподрядчика.

      Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев также сообщал журналистам 17 марта, что республика рискует потерять порядка полумиллиарда рублей, выделенных на ремонт мостов и реконструкцию автодороги и не освоенных подрядчиком ООО «Мостострой-12».

      14:46, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      406
      0
      #Ижевск\n#финансы и деньги\n#мост\n#суд
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