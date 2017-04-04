Два человека пострадали в аварии с автобусом в Удмуртии

Авария произошла в селе Камское Камбарского района.

Камбарка. Удмуртия. Два человека пострадали в аварии с участием легковушки и автобуса в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло вечером накануне, 3 апреля, на улице Восточной села Камское Камбарского района.

Выяснилось, что 41-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус «НефАЗ». В результате автолюбителя госпитализировали. Кроме того, пострадал пассажир легкового авто – 24-летний молодой человек.