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      Два человека пострадали в аварии с автобусом в Удмуртии

      12:12, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      12:12, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      313
      0
      #здоровье\n#дороги\n#ДТП\n#Камбарка\n#происшествие
      313
      0

      Авария произошла в селе Камское Камбарского района.

      Камбарка. Удмуртия. Два человека пострадали в аварии с участием легковушки и автобуса в Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло вечером накануне, 3 апреля, на улице Восточной села Камское Камбарского района.

      Выяснилось, что 41-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус «НефАЗ». В результате автолюбителя госпитализировали. Кроме того, пострадал пассажир легкового авто – 24-летний молодой человек.

      12:12, 04 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      313
      0
      #здоровье\n#дороги\n#ДТП\n#Камбарка\n#происшествие
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