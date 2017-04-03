  • $ 55.96 ↓
  • € 59.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии трех человек осудили за незаконную вырубку леса

      17:43, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:43, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      146
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#лес\n#Удмуртия\n#приговор\n#происшествие\n#приговор суда
      Фото: pixabay.com
      146
      0

      В итоге они получили сроки от одного до трех лет лишения свободы условно.

      Можга. Троих можгинцев осудили за незаконную вырубку леса. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, они получили сроки от одного до трех лет лишения свободы условно.

      Как сообщают правоохранители, в сентябре 2016 года днем мужчины срубили несколько елей, однако не успели их продать.

      «В результате незаконной порубки деревьев государству причинен ущерб в особо крупном размере - 212,8 тыс.  рублей», - уточнили следователи.

      Жителей Удмуртии обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК России  («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).

      17:43, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      146
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#лес\n#Удмуртия\n#приговор\n#происшествие\n#приговор суда
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа