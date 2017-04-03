В Удмуртии трех человек осудили за незаконную вырубку леса

В итоге они получили сроки от одного до трех лет лишения свободы условно.

Можга. Троих можгинцев осудили за незаконную вырубку леса. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, они получили сроки от одного до трех лет лишения свободы условно.

Как сообщают правоохранители, в сентябре 2016 года днем мужчины срубили несколько елей, однако не успели их продать.

«В результате незаконной порубки деревьев государству причинен ущерб в особо крупном размере - 212,8 тыс. рублей», - уточнили следователи.

Жителей Удмуртии обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).