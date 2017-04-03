Для того, чтобы село Нововолково не осталась без воды, пришлось запустить насос.

Балезино. Удмуртия. Водонапорная башня упала в Балезинском районе. Как сообщает пресс-служба администрации района, инцидент произошел в селе Нововолково.

Башню установили в 2015 году на улице Мира. Она регулировала напор и расход воды в селе. Обрушение произошло накануне, 2 апреля.

«На данный момент водоснабжение в населенном пункте осуществляется без перебоев, за исключением двух улиц: улицы Молодежная, улицы Мира», - отмечается в сообщении районных властей.

Для того, чтобы населенный пункт не остался без водоснабжения, запустили насос. За его работой следит староста села.