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      Житель Удмуртии убил в Пермском крае старушку и заставил молчать о случившемся ее сына

      15:02, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      15:02, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      113
      0
      #Ижевск\n#Пермский край\n#алкоголь\n#пенсионеры\n#суд\n#происшествие\n#убийство
      113
      0

      Мужчина закопал тело матери своего приятеля в сугробе на берегу реки.

      Соликамск. Пермский край. Жителя Удмуртии признали виновным в убийстве 78-летней женщины в Соликамске. Как сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю, 48-летний мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима.

      Убийство произошло в январе прошлого года. 48-летний мужчина приехал пожить к своему знакомому в Соликамск. Вместе друзья устраивали пьянки, вызывая недовольство престарелой матери жителя Прикамья.

      «В день убийства в доме вновь произошёл конфликт, пенсионерка сделала замечание сыну и  его приятелю, последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз нанес по голове женщины удары», - отмечается в сообщении.

      После избиения пенсионерка скончалась. Гость из Удмуртии вывез её тело на санках на берег реки и закопал в сугробе. Позже он запугал своего приятеля, чтобы он не рассказал полиции об убийстве матери.

      Однако о произошедшем стало известно после того, как к стражам порядка обратилась внучка женщины. Её встревожило, что бабушка не отвечает на телефонные звонки. Правоохранители выяснили все о случившимся. 

      15:02, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      113
      0
      #Ижевск\n#Пермский край\n#алкоголь\n#пенсионеры\n#суд\n#происшествие\n#убийство
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