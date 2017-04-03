Житель Удмуртии убил в Пермском крае старушку и заставил молчать о случившемся ее сына

Мужчина закопал тело матери своего приятеля в сугробе на берегу реки.

Соликамск. Пермский край. Жителя Удмуртии признали виновным в убийстве 78-летней женщины в Соликамске. Как сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю, 48-летний мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима.

Убийство произошло в январе прошлого года. 48-летний мужчина приехал пожить к своему знакомому в Соликамск. Вместе друзья устраивали пьянки, вызывая недовольство престарелой матери жителя Прикамья.

«В день убийства в доме вновь произошёл конфликт, пенсионерка сделала замечание сыну и его приятелю, последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз нанес по голове женщины удары», - отмечается в сообщении.

После избиения пенсионерка скончалась. Гость из Удмуртии вывез её тело на санках на берег реки и закопал в сугробе. Позже он запугал своего приятеля, чтобы он не рассказал полиции об убийстве матери.

Однако о произошедшем стало известно после того, как к стражам порядка обратилась внучка женщины. Её встревожило, что бабушка не отвечает на телефонные звонки. Правоохранители выяснили все о случившимся.