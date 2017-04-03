Занимавшееся незаконным обналичиванием трио из Ижевска отделалось условными сроками

Сообщники за несколько месяцев «заработали» более 20 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор трем сообщникам, промышлявшим незаконной банковской деятельностью. Как сообщает пресс-служба Индустриального районного суда столицы Удмуртской Республики, сообщники за несколько месяцев «заработали» более 20 млн рублей.

Злоумышленники зарегистрировали несколько фирм, через которые незаконно обналичивали деньги для своих клиентов. В ходе разбирательства мужчины свою вину признали и раскаялись.

В результате по совокупности преступлений одного из осужденных приговорили к четырем года лишения свободы условно. Двум другим назначили по 3,5 года лишения свободы условно. Кроме того, трио заплатит штраф – в общей сложности 350 тыс. рублей.