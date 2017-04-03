В родильном отделении Можгинской районной больницы несколько часов не могли восстановить подачу электричества

Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Можга. Удмуртия. В Можге несколько часов не могли восстановить подачу электроэнергии в родильном отделении районной больницы. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти в понедельник, 3 апреля, рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

«27 марта в Можге произошло нарушение энергоснабжения в здании родильного отделения Можгинской районной больницы. Из-за короткого замыкания нагревательного кабеля от обледенения произошло полное отключение электричества во всем здании», - сказал Петр Фомин.

По его словам, из-за отсутствия схем энергоснабжения здания энергетики устранили проблему только в 4 утра.