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      В родильном отделении Можгинской районной больницы несколько часов не могли восстановить подачу электричества

      09:37, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:37, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#электричество\n#роддом
      Фото: pixabay.com
      191
      0

      Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

      Можга. Удмуртия. В Можге несколько часов не могли восстановить подачу электроэнергии в родильном отделении районной больницы. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти в понедельник, 3 апреля, рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

      «27 марта в Можге произошло нарушение энергоснабжения в здании родильного отделения Можгинской районной больницы. Из-за короткого замыкания нагревательного кабеля от обледенения произошло полное отключение электричества во всем здании», - сказал Петр Фомин.

      По его словам, из-за отсутствия схем энергоснабжения здания энергетики устранили проблему только в 4 утра.

      09:37, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#электричество\n#роддом
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