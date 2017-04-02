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      Массовые проверки водителей пройдут в Завьяловской районе

      17:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      17:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      460
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты
      460
      0

      Операция пройдет в понедельник, 3 апреля.

      Завьялово. Удмуртия. Массовые проверки водителей пройдут в Завьяловском районе. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, запланированы они на понедельник, 3 апреля.

      Дорожные полицейские будут ловить пьяных автомобилистов, не имеющих права управления транспортом и лишенных такого права.

      «Уважаемые водители, отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий, которые своими целями и задачами ставят – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

      17:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      460
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты
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