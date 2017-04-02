Массовые проверки водителей пройдут в Завьяловской районе

Операция пройдет в понедельник, 3 апреля.

Завьялово. Удмуртия. Массовые проверки водителей пройдут в Завьяловском районе. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, запланированы они на понедельник, 3 апреля.

Дорожные полицейские будут ловить пьяных автомобилистов, не имеющих права управления транспортом и лишенных такого права.

«Уважаемые водители, отнестись с пониманием к проведению указанных мероприятий, которые своими целями и задачами ставят – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения», - говорится в сообщении.