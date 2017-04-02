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      5 лет тюрьмы может получить виновник смертельного ДТП на улице Пушкинской в Ижевске

      10:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      815
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть
      815
      0

      Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

      Ижевск. Удмуртия. Дело виновника смертельного ДТП на перекрестке улиц Наговицына и Пушкинской в Ижевске направили в суд. Автомобилист свою вину полностью признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Уголовное дело в отношении мужчины, который сбил 38-летнюю женщину и ее 6-летнего ребенка, возбудили по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит наказание до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

      Напомним, 15 февраля 2017 года на перекрестке улиц Пушкинской и Наговицына произошло ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ее 6-летний сын. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После трагедии власти Ижевска приняли решение установить на перекрестке улиц Пушкинская и Лихвинцева светофор.

      10:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      815
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть
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