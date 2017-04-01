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      Два года проведет в колонии ижевский водитель, устроивший смертельное ДТП

      13:51, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      13:51, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      94
      0
      #авто\n#ДТП\n#Ижевск\n#суд\n#происшествие
      94
      0

      В суде мужчина попросил прощения у родителей ребенка, который погиб в аварии.

      Ижевск. Удмуртия. Два года проведет в колонии-поселении ижевский водитель, устроивший смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в результате аварии погиб семилетний мальчик.

      ДТП случилось 29 августа 2016 года. На повороте на улице Сельской в Ижевске мужчина превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором и ехал мальчик.

      Выяснилось, что автолюбитель более 50 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

      «Подсудимый вину признал, в суде содеянном раскаялся, попросил прощение у родителей», - отмечается в сообщении.

      13:51, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      94
      0
      #авто\n#ДТП\n#Ижевск\n#суд\n#происшествие
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