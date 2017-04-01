Два года проведет в колонии ижевский водитель, устроивший смертельное ДТП

В суде мужчина попросил прощения у родителей ребенка, который погиб в аварии.

Ижевск. Удмуртия. Два года проведет в колонии-поселении ижевский водитель, устроивший смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в результате аварии погиб семилетний мальчик.

ДТП случилось 29 августа 2016 года. На повороте на улице Сельской в Ижевске мужчина превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором и ехал мальчик.

Выяснилось, что автолюбитель более 50 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

«Подсудимый вину признал, в суде содеянном раскаялся, попросил прощение у родителей», - отмечается в сообщении.