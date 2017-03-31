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      54 кг наркотиков изъяли 2016 году в Удмуртии

      09:00, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      182
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Александр Первухин\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
      Фото: pixabay.com
      182
      0

      Это на 109 кг меньше показателя 2015 года.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году полицейские изъяли 54 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Среди них 18,4 кг – «синтетика»; 15,8 кг – маковая солома; 17,5 кг – наркотики каннабисной группы и 1,5 кг героина, сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг, 30 марта, министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

      В 2015 году правоохранители изъяли опасных веществ на 109 кг больше – 163 кг. По словам главы ведомства, снижение, главным образом, произошло за счет уменьшения на 72,5% изъятой марихуаны и на 68% - маковой соломы.

      От отравлений наркотическими веществами в 2016 году погибли четыре человека против 14 в 2015.

      09:00, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      182
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Александр Первухин\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
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