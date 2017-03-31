Наркоситуацию в Удмуртии оценили как «напряженную»

В 2016 году в регионе выявили 2 360 таких преступлений.

Ижевск. Удмуртия. Наркоситуация в Удмуртии соответствует критерию «Напряженная». Такую оценку присваивают региону с 2014 года, что говорит об определенной стабильности, сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг, 30 марта, министр внутренних дел республики Александр Первухин.

Всего в 2016 году в Удмуртии выявили 2 360 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 80% из них – относятся к категории тяжких и особо тяжких. В расчете на 100 тыс. населения показатель превысил среднероссийский и среднеокружной.

В течение последних четырех лет 55% от общего числа наркопреступлений совершают жители Удмуртии до 29 лет. Рост числа выявленных таких преступлений в 2016 году, по сравнению с 2015, зарегистрировали в Ижевске, Воткинском, Можгинском, Игринском, Селтинском, Малопургинском и Сюмсинском районах.