  • $ 56.38 ↓
  • € 60.6 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Наркоситуацию в Удмуртии оценили как «напряженную»

      08:00, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
      Фото: pixabay.com
      208
      0

      В 2016 году в регионе выявили 2 360 таких преступлений.

      Ижевск. Удмуртия. Наркоситуация в Удмуртии соответствует критерию «Напряженная». Такую оценку присваивают региону с 2014 года, что говорит об определенной стабильности, сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг, 30 марта, министр внутренних дел республики Александр Первухин.

      Всего в 2016 году в Удмуртии выявили 2 360 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 80% из них – относятся к категории тяжких и особо тяжких. В расчете на 100 тыс. населения показатель превысил среднероссийский и среднеокружной.

      В течение последних четырех лет 55% от общего числа наркопреступлений совершают жители Удмуртии до 29 лет. Рост числа выявленных таких преступлений в 2016 году, по сравнению с 2015, зарегистрировали в Ижевске, Воткинском, Можгинском, Игринском, Селтинском, Малопургинском и Сюмсинском районах.

      08:00, 31 марта, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа