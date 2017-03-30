Мужчина скрывался от правоохранителей почти 2 года.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские Ижевска задержали преступника, находящегося в федеральном розыске. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, мужчина скрывался от правоохранителей с июня 2015 года.

Известно, что жителя Сарапула заподозрили в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).

Летом 2015 подозреваемый уехал из республики, его место нахождение было неизвестно. По информации правоохранителей, местного жителя задержали на трассе «Ижевск-Сарапул».