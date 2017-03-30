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      Подозреваемому в коррупции сотруднику Миндортранса Удмуртии продлили арест до 31 мая

      15:40, 30 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      15:40, 30 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      209
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#взятка\n#происшествие
      Фото: google.ru/maps
      209
      0

      По информации следователей, чиновник и его компаньоны за взятки оказывали покровительство фирмам, оказывающим услуги такси.

      Ижевск. Удмуртия. Подозреваемому в коррупции сотруднику Миндортранса Удмуртии продлили арест до 31 мая. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе Индустриального суда Ижевска.

      Напомним, двух сотрудников дорожного ведомства и индивидуального предпринимателя задержали в начале февраля, после того как в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева прошли обыски.

      Позже стало известно, что в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом») и части 3 статьи 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»). 

      «Чиновник на систематической основе ежемесячно через посредников получал от предпринимателей, возглавляющих фирмы по оказанию услуг такси, взятки в виде денег за свое покровительство и попустительство по службе, ускоренную выдачу соответствующих разрешений на занятие данным видом коммерческой деятельности, а также за незаконное освобождение от административной ответственности», - заявили следователи после задержания подозреваемых.

      Также в октябре 2016 года правоохранительные органы республики задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

      Позже Октябрьский районный суд Ижевска изменил меру пресечения для чиновника с заключения под стражу на домашний арест.

      15:40, 30 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      209
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#взятка\n#происшествие
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