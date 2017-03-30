По информации следователей, чиновник и его компаньоны за взятки оказывали покровительство фирмам, оказывающим услуги такси.

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемому в коррупции сотруднику Миндортранса Удмуртии продлили арест до 31 мая. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе Индустриального суда Ижевска.

Напомним, двух сотрудников дорожного ведомства и индивидуального предпринимателя задержали в начале февраля, после того как в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева прошли обыски.

Позже стало известно, что в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом») и части 3 статьи 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»).

«Чиновник на систематической основе ежемесячно через посредников получал от предпринимателей, возглавляющих фирмы по оказанию услуг такси, взятки в виде денег за свое покровительство и попустительство по службе, ускоренную выдачу соответствующих разрешений на занятие данным видом коммерческой деятельности, а также за незаконное освобождение от административной ответственности», - заявили следователи после задержания подозреваемых.

Также в октябре 2016 года правоохранительные органы республики задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Позже Октябрьский районный суд Ижевска изменил меру пресечения для чиновника с заключения под стражу на домашний арест.

